Подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали из Кореи в Казахстан

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Республике Корея для привлечения к уголовной ответственности экстрадировали подозреваемого в совершении покушения на убийство, передаёт BaigeNews.kz.

"Мужчина в марте 2022 года в Сауранском районе Туркестанской области вступил в словесный конфликт с односельчанином, который перерос в драку. В ходе потасовки подозреваемый нанёс оппоненту несколько ударов ножом в область грудной клетки. Потерпевшего удалось спасти. После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории Республики Корея, где в июне этого года и был задержан", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый водворён в следственный изолятор Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Казахстаном и Кореей о выдаче от 13 ноября 2003 года.