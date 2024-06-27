Подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали из Кореи в Казахстан
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Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Республике Корея для привлечения к уголовной ответственности экстрадировали подозреваемого в совершении покушения на убийство, передаёт BaigeNews.kz.
"Мужчина в марте 2022 года в Сауранском районе Туркестанской области вступил в словесный конфликт с односельчанином, который перерос в драку. В ходе потасовки подозреваемый нанёс оппоненту несколько ударов ножом в область грудной клетки. Потерпевшего удалось спасти. После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории Республики Корея, где в июне этого года и был задержан", - сообщили в прокуратуре.
Подозреваемый водворён в следственный изолятор Астаны.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.
Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Казахстаном и Кореей о выдаче от 13 ноября 2003 года.
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