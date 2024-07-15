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Подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали из Грузии в Казахстан

Сегодня, 10:18
АВТОР
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stylishbag.ru Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: stylishbag.ru

Очередного подозреваемого в совершении покушения на убийство экстрадировали из Грузии в Казахстан сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана, передаёт BaigeNews.

"Злоумышленник, имея непогашенную судимость за разбой, в августе 2022 г. в городе Темиртау, находясь в салоне автомашины, вступил в словестный конфликт со своей знакомой, в ходе которого нанес ей несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки. После подозреваемый вывел потерпевшую из автомашины на улицу и нанес ей еще два удара ножом в область подбородка. Врачам удалось спасти потерпевшую в связи с своевременно оказанной медицинской помощью", - говорится в сообщении надзорного органа.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2023 года он был задержан в Грузии. По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об его экстрадиции на Родину. 

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

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