Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из Чехии

Из Чехии экстрадирован подозреваемый "Ж" для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.



После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В январе 2024 года подозреваемый задержан на территории Чехии. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.