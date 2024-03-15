  • 15 Марта, 14:34
  • BAIGENEWS

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из Чехии

Сегодня, 13:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
133
Фото: gov.kz

Из Чехии экстрадирован подозреваемый "Ж" для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В январе 2024 года подозреваемый задержан на территории Чехии. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. 

Самое читаемое

Наверх