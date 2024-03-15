Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из Чехии
Сегодня, 13:22
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Сегодня, 13:22Сегодня, 13:22
133Фото: gov.kz
Из Чехии экстрадирован подозреваемый "Ж" для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В январе 2024 года подозреваемый задержан на территории Чехии. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
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