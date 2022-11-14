Подозреваемого в организации теракта в Стамбуле задержали в Турции

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Сотрудники турецких правоохранительных органов сообщили о задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ura.ru.

"Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Сейчас он находится на допросе", — цитирует Сулеймана Сойлу ТАСС.

Министр сообщил, что задержанный может иметь отношение к Рабочей партии Курдистана и курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которые признаны в Турции террористическими организациями.

Напомним, взрыв произошёл накануне, 13 ноября, на популярной пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё 81 человек пострадал.

Власти Турции заявили, что взрыв в Стамбуле совершила женщина.

В Генконсульстве РК в Стамбуле попросросили казахстанцев, находящихся за рубежом, быть предельно осторожными в местах массового скопления людей.