Подозреваемого в организации фрод-звонков задержал КНБ в Алматы
Изъяты SIM-боксы.
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28 февраля при координации прокуратуры сотрудники ДКНБ Алматы совместно с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" задержали подозреваемого в организации фрод-звонков, передаёт BaigeNews.kz.
Обнаружены два SIM-бокса. Один из них имел 32 слота для SIM-карт, использовавших для подмены номеров и мошеннических звонков, а также большое количество SIM-карт различных операторов.
В 2024 году в Алматы совместными усилиями ликвидирована деятельность 14 SIM-бокс машин.
"В связи с активной передислокацией преступных групп в другие регионы страны принято решение о подключении к работе КНБ при содействии департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательного деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры. При координации прокуратуры Алматы выявлено 202 абонентских номера в восьми регионах страны. Установлено восемь адресов, где изъяты 9 SIM-бокс устройств, задержано 8 человек, из которых 6 граждан Российской Федерации. Также изъято 8 407 SIM-карт различных мобильных операторов", - отметили в Генпрокуратуре.
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