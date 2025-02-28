28 февраля при координации прокуратуры сотрудники ДКНБ Алматы совместно с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" задержали подозреваемого в организации фрод-звонков, передаёт BaigeNews.kz.

Обнаружены два SIM-бокса. Один из них имел 32 слота для SIM-карт, использовавших для подмены номеров и мошеннических звонков, а также большое количество SIM-карт различных операторов.

В 2024 году в Алматы совместными усилиями ликвидирована деятельность 14 SIM-бокс машин.