Подозреваемого в опасном преступлении задержали в Жамбылской области
Сегодня, 22:47
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Сегодня, 22:47Сегодня, 22:47
55Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Кордайском районе Жамбылской области полицейские задержали находившегося в розыске подозреваемого, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что мужчина 1995 года рождения подозревается в совершении корыстно-насильственного преступления в Таразе.
"Задержанный вину признал полностью, водворен в ИВС. На данный момент ведется досудебное расследование", — сообщили в полиции.
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