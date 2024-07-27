Подозреваемого в опасном преступлении задержали в Жамбылской области

В Кордайском районе Жамбылской области полицейские задержали находившегося в розыске подозреваемого, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что мужчина 1995 года рождения подозревается в совершении корыстно-насильственного преступления в Таразе.

"Задержанный вину признал полностью, водворен в ИВС. На данный момент ведется досудебное расследование", — сообщили в полиции.