  • 27 Июля, 23:04
  • BAIGENEWS

Подозреваемого в опасном преступлении задержали в Жамбылской области

Сегодня, 22:47
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В Кордайском районе Жамбылской области полицейские задержали находившегося в розыске подозреваемого, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что мужчина 1995 года рождения подозревается в совершении корыстно-насильственного преступления в Таразе.

"Задержанный вину признал полностью, водворен в ИВС. На данный момент ведется досудебное расследование", — сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жамбыл Облысының Полиция Департаменті (@zhambyl_police)

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