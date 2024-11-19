Подозреваемого в ограблении жителя Актау задержали в Москве

В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау.



Фигурант помещен под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.