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Подозреваемого в ограблении жителя Актау задержали в Москве

Сегодня, 09:25
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Подозреваемого в ограблении жителя Актау задержали в Москве Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау.

Фигурант помещен под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.

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