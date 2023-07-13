Подозреваемого в наркосбыте экстрадировали из Германии - Генпрокуратура

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13 июля правительством Германии удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры нашей страны о выдаче разыскиваемого за незаконное хранение и сбыт наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

"Преступление было совершено подозреваемым в 2020 году в столице, после чего он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.