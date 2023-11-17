Подозреваемого в наркопреступлениях экстрадировали из Турции в Казахстан
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
101Фото: polisia.kz
В Казахстан депортировали разыскиваемого по подозрению за незаконное культивирование и хранение наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
52-летний казахстанец был объявлен департаментом полиции Западно-Казахстанской области в международный розыск. Его подозревали в культивации 96 кустов марихуаны общим весом 18 килограммов, а также в их хранении с целью дальнейшего сбыта на территории Уральска.
Наркопреступника удалось найти на территории Турции.
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК мужчина был задержан. Власти Турции депортировали его в Астану. По прибытию правонарушителя поместили под стражу.
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