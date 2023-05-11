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Подозреваемого в нападении на казахстанского студента задержали в США
В США задержали одного из трёх подозреваемых в нападении на казахстанского студента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Об этом телеканалу рассказал сам потерпевший Олжас Каныбек. Теперь он надеется как можно скорее вернуть украденные вещи и документы.
Около месяца назад трое вооружённых грабителей напали на нашего соотечественника. Однако Олжас сумел дать отпор. Боксёрские навыки помогли ему скрутить одного из нападавших и даже отобрать у него пистолет. Двое сообщников скрылись с места нападения. Эта история стала известна казахстанцам благодаря соцсетям.
"Это видео было распространено только для того, чтобы ещё раз напомнить, что нужно быть осторожным. Будьте осторожны, ведь это очень опасно. Если вы столкнётесь с чем-то подобным, я не думаю, что нужно пытаться отбиваться голыми руками и идти вслепую, как я. Моя история могла закончиться по-другому", — считает Олжас Каныбек.
В консульской службе Казахстана в США тоже отмечают, что в подобных ситуациях следуют вести себя максимально осторожно. Известно, что американцы обладают широким доступом к ношению огнестрельного оружия.
"Очень важно, чтобы наши сограждане в США обращались к консулам Казахстана и действовали в рамках закона, не прибегая к безрассудному героизму в подобных случаях", — говорит начальник консульского отдела посольства РК Жусип Орынбай.
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