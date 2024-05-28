Подозреваемого в нападении на инкассаторов задержали в Алматинской области

Последнего подозреваемого в громком нападении на инкассаторов задержали полицейские. Мужчина несколько лет скрывался от правосудия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В конце мая 2020 года в Караганде группа мужчин напала на инкассаторов и отобрала у них 70 млн тенге и оружие.

Сотрудники криминальной полиции задержали троих из четверки и изъяли 30 миллионов тенге. Четвёртый смог скрыться.

Во время следствия и на судебных заседаниях каждый из подсудимых пытался обелить себя, перекинув вину на другого. Их приговорили к срокам от 10 до 11 лет 3 месяцев. Поиски ещё одного члена группировки не прекращались.

Недавно сотрудники криминальной полиции в одном из посёлков Алматинской области задержали находящегося в международном розыске 38-летнего жителя южного региона. Он предстанет перед судом.