Подозреваемого в мошенничестве задержали при пересечении границы в Казахстане
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Сотрудники отдела полиции Тараза задержали россиянина, обманувшего через Интернет трёх доверчивых казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Гражданин Р. с апреля по май со своими сообщниками входили в доверие граждан, звоня с различных номеров и представляясь "сотрудниками службы безопасности банков второго уровня" и "сотрудниками правоохранительных органов", говорили то, что мошенники собираются оформить кредит от их имени.
Используя данную схему мошенники посредством видеосвязи в WhatsApp оформляли обманным путём кредиты и завладели 19 миллионами тенге потерпевших.
По данному факту 25 апреля начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК.
Подозреваемый задержан при пересечении пункта пропуска госграницы в сторону Кыргызстана.
Следствие продолжается.
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