Подозреваемого в мошенничестве задержали при пересечении границы в Казахстане

Сотрудники отдела полиции Тараза задержали россиянина, обманувшего через Интернет трёх доверчивых казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданин Р. с апреля по май со своими сообщниками входили в доверие граждан, звоня с различных номеров и представляясь "сотрудниками службы безопасности банков второго уровня" и "сотрудниками правоохранительных органов", говорили то, что мошенники собираются оформить кредит от их имени.

Используя данную схему мошенники посредством видеосвязи в WhatsApp оформляли обманным путём кредиты и завладели 19 миллионами тенге потерпевших.

По данному факту 25 апреля начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК.

Подозреваемый задержан при пересечении пункта пропуска госграницы в сторону Кыргызстана.

Следствие продолжается.