Генеральной прокуратурой Казахстана из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.

Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.