Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан
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Генеральной прокуратурой Казахстана из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.
Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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