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Подозреваемого в мошенничестве с визами в США установили в Алматы
31-летний мужчина обещал алматинцам доступные визы в США, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на Polisia.kz.
Фигурант позиционирует себя успешным деятелем искусств, продюсером, сценаристом, словом, не последним человеком в киноиндустрии. По крайней мере, так он представил себя 90-тысячной аудитории на своей странице в Instagram.
"Как выяснилось, параллельно с художественной деятельностью гражданин К. 1992 года рождения занимался "оформлением" виз в США. По нашим предварительным данным, он получал от потенциальных клиентов предоплату, а после переставал выходить на связь. С заявлением в ОВД обратились девять человек. Они зарегистрированы по части 3 статьи 190 УК РК и объединены в одно производство", – информировал заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Алматы Тимур Мулинов.
Полицейские не исключают, что обманутых может быть больше. Сейчас следователи работают над установлением вероятных других эпизодов. Другая информация по уголовному делу разглашению не подлежит.
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