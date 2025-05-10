Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве на 45 миллионов тенге, экстрадировали из Польши. Операция прошла при участии Генеральной прокуратуры, МВД и при содействии МИД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

"По данным следствия, в 2023 году мужчина пообещал привезти из Польши два грузовых автомобиля. Получив предоплату в размере 45 миллионов тенге, он исчез, оставив заказчика ни с чем", — говорится в сообщении.

В феврале этого года беглеца задержали в польском городе Бодзентын. После официального запроса Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и уже водворен в следственный изолятор.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.