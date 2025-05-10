Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге экстрадировали из Польши
Операция прошла при участии Генеральной прокуратуры, МВД и при содействии МИДа.
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Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве на 45 миллионов тенге, экстрадировали из Польши. Операция прошла при участии Генеральной прокуратуры, МВД и при содействии МИД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
"По данным следствия, в 2023 году мужчина пообещал привезти из Польши два грузовых автомобиля. Получив предоплату в размере 45 миллионов тенге, он исчез, оставив заказчика ни с чем", — говорится в сообщении.
В феврале этого года беглеца задержали в польском городе Бодзентын. После официального запроса Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и уже водворен в следственный изолятор.
Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
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