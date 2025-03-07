Из Германии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Указанное лицо в январе 2023 года в группе лиц по предварительному сговору с двумя соучастниками, под видом доставки крупной партии казахстанской мягкой пшеницы, создав мнимые фирмы, обманным путем завладел денежными средствами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге", - говорится в сообщении.

По горячим следам органы уголовного преследования одного из фигурантов задержали, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе Нюрнберг ФРГ. После чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан фигурант был экстрадирован на Родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.