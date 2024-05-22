Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из Азербайджана в Астану

Сотрудниками Генпрокуратуры и МВД из Азербайджана доставлен казахстанец, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из Объединённых Арабских Эмиратов, путём обмана завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 миллиона тенге. В январе 2022 года он также обманным путём завладел машиной марки Toyota Land Cruiser, причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 миллиона тенге. После совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - сообщили в Генпрокуратуре.

Мужчину водворили в следственный изолятор в Астане.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.