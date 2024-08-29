Подозреваемого в контрабанде наркотиков экстрадировали из России
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Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
"В июне прошлого года он, в группе лиц по предварительному сговору, организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств. В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве,после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Отметим, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
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