Подозреваемого в контрабанде наркотиков экстрадировали из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"В июне прошлого года он, в группе лиц по предварительному сговору, организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств. В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве,после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Отметим, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.