Подозреваемого в избиении врачей Талгарской больницы выпустили из-под стражи

Одного из двух подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата Талгарской центральной районной больницы отпустили под залог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Об этом сообщили в Талгарском районном суде. Ходатайство об изменении меры пресечения в виде залога в отношении одного из двух подозреваемых было удовлетворено, а в отношении второго - оставлено без изменения. Он по-прежнему находится под стражей.

В сентябре 2023 года в Талгарской районной больнице сыновья скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации и жестоко избили анестезиолога-реаниматолога и медбрата. Они выкрали тело отца из больницы.

Пострадавшие медицинские работники получили тяжёлые травмы, включая открытую травму головы, контузию глаза и другие серьёзные повреждения. Молодой врач, анестезиолог признался, что разъярённые мужчины избивали их до потери сознания.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.

После инцидента в Казахстане потребовали принять закон о статусе медработников. Эту инициативу озвучила депутат парламента Гульдара Нурумова, которая напомнила о случаях жестокой расправы пациентов с врачами.

Один из таких случаев произошёл в Алматы, когда пациент выследил известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова и застрелил его. Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы.