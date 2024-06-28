Подозреваемого в хищении трёх домов и двух квартир казахстанца задержали в Бишкеке
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Антикоррупционной службой задержан гражданин, находившийся в розыске с 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
Его подозревают в хищении госимущества в виде трёх домов и двух квартир, ранее конфискованных по приговору суда.
"Мошенничество совершено с участием должностных лиц акимата и ДКНБ по Алматы путём реализации недвижимого имущества подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов", - уточнили в Антикоре.
14 июня после задержания гражданина "У" в Бишкеке он сообщил сотрудникам МВД Кыргызстана о готовности к добровольному возвращению на Родину по упрощённым процедурам.
В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикоррупционной службы гражданин пересёк границу.
Проводятся следственные действия с участием подозреваемого.
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