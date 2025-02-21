Подозреваемого в дерзком ограблении задержали в Акмолинской области
Он нанёс себе ножевые ранения.
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Полицейские задержали подозреваемого в дерзком ограблении магазина в Астане. Мужчину обнаружили на трассе "Астана - Петропавловск", когда он пытался скрыться от стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Фигурант, угрожая ножом, похитил из кассы деньги, а затем скрылся.
Получив информацию, патрульные незамедлительно приступили к проверке всех транспортных средств, следующих из Астаны. Около 11:15 на 292-м километре дороги Астана — Петропавловск полицейские остановили автомобиль Hyundai Tucson. При проверке документов они обратили внимание на пассажира, который подходил под описание в ориентировке. Однако во время беседы мужчина представился другим именем. Подозревая неладное, сотрудники полиции решили проверить его документы. В этот момент пассажир резко закрыл стекло, схватил нож и начал наносить себе ранения. Затем он приставил нож к водителю, который, как позже выяснилось, просто подобрал его по дороге как попутчика.
Несмотря на сложность ситуации, сотрудники полиции проявили оперативность и профессионализм: применили приёмы борьбы, выбили нож из рук и обезвредили злоумышленника.
Водитель не пострадал. Подозреваемого передали столичным коллегам для дальнейшего разбирательства.
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