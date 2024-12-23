  • 23 Декабря, 11:05
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Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России

Один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась.

Сегодня, 10:05
АВТОР
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zuzino.mos.ru Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
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Фото: zuzino.mos.ru

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. 

В результате её действий и других соучастников преступления, пострадали более 80-ти жителей г.Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге.

Один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому её объявили в международный розыск.

В декабре прошлого года разыскиваемая задержана в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мошенничество на 20 млн тенге раскрыли на западе Казахстана.

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