Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Азербайджане была экстрадирована гражданка Казахстана, обвиняемая в организации незаконного игорного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году в Алматы она создала преступную группу, которая занялась незаконной игорной деятельностью, получив прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления женщина скрылась, что привело к ее объявлению в международный розыск.

В январе текущего года подозреваемая была задержана в Баку и, по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана, экстрадирована на родину. Сейчас она находится в следственном изоляторе Алматы.

За организацию незаконного бизнеса ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.