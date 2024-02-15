Подорожают ли в Казахстане билеты перед мартовскими праздниками
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
396Фото: BaigeNews.kz
Цены на железнодорожные билеты не будут повышаться в период мартовских праздников, сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz. Он подчеркнул, что стоимость на них фиксированная.
Что касается авиабилетов, то на их цену государство не влияет.
"Цена на авиационный билет зависит от спроса и предложения. Тогда авиакомпании дополнительную работу проводят, чтобы они максимально дополнительные рейсы открывали", - сказал Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах сената.
При этом он добавил, обычно в праздничные дни запускаются дополнительные поезда и самолеты. Об их количестве будет известно позже, заключил министр.
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