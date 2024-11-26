Подорожают ли билеты на поезда в Казахстане в праздничные дни

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве заявил, что подорожания билетов в Казахстане не ожидают, передаёт BaigeNews.kz.

"Билеты не подорожают в следующем году. И в ближайшие праздники не стоит ожидать никаких изменений. Стоимость билетов будет прежней", - заверил глава ведомства.

Он отметил, что с 1 октября повышена стоимость ж/д билетов. Других изменений не планируется.

Ранее в КТЖ объяснили причину задержек пассажирских составов. Также стало известно, что более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта до 2029 года.