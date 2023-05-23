Подорожание лекарств: в Минздраве опровергли слухи

В Минздраве РК ответили на публикации в СМИ о якобы значительном удорожании некоторых лекарств, мазей и растворов из-за новых требований регистрации и сертификации фармацевтических субстанций, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас субстанции, произведённые в условиях надлежащей производственной практики (GMP), не подлежат процедуре обязательной регистрации.