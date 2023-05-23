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пресс-служба Минздрава РК Сегодня, 21:44
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Сегодня, 21:44
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Фото: пресс-служба Минздрава РК

Подорожание лекарств: в Минздраве опровергли слухи

В Минздраве РК ответили на публикации в СМИ о якобы значительном удорожании некоторых лекарств, мазей и растворов из-за новых требований регистрации и сертификации фармацевтических субстанций, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас субстанции, произведённые в условиях надлежащей производственной практики (GMP), не подлежат процедуре обязательной регистрации.

"В рамках проекта "Регулирование с чистого листа" рассматривался вопрос о внесении изменений в Правила изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект документа с предложенными дополнениями, включая пункт о регистрации субстанций, был опубликован в открытом доступе для публичного обсуждения. В ходе обсуждения разработчиками приняты во внимание предложения и замечания бизнес-сообщества, общественных объединений и профильных экспертов. Проект приказа изменён. В частности, исключен пункт о необходимости обязательной регистрации фармацевтических субстанций", - сообщили в Минздраве.

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Сегодня, 21:44
170
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