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Подорожание лекарств: в Минздраве опровергли слухи
В Минздраве РК ответили на публикации в СМИ о якобы значительном удорожании некоторых лекарств, мазей и растворов из-за новых требований регистрации и сертификации фармацевтических субстанций, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас субстанции, произведённые в условиях надлежащей производственной практики (GMP), не подлежат процедуре обязательной регистрации.
"В рамках проекта "Регулирование с чистого листа" рассматривался вопрос о внесении изменений в Правила изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект документа с предложенными дополнениями, включая пункт о регистрации субстанций, был опубликован в открытом доступе для публичного обсуждения. В ходе обсуждения разработчиками приняты во внимание предложения и замечания бизнес-сообщества, общественных объединений и профильных экспертов. Проект приказа изменён. В частности, исключен пункт о необходимости обязательной регистрации фармацевтических субстанций", - сообщили в Минздраве.
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