Подорожает парковка международного аэропорта Астаны
Сегодня, 05:38
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Сегодня, 05:38Сегодня, 05:38
108Фото: nn-airport.kz
В международном аэропорту Астаны с 15 октября повысят цены на парковку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал NQzairport.
Рост цен объясняется "увеличением расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год".
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