  • 6 Октября, 05:44
  • BAIGENEWS

Подорожает парковка международного аэропорта Астаны

Сегодня, 05:38
АВТОР
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nn-airport.kz Сегодня, 05:38
Сегодня, 05:38
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Фото: nn-airport.kz

В международном аэропорту Астаны с 15 октября повысят цены на парковку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал NQzairport.

Рост цен объясняется "увеличением расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год". 

 

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