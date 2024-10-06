Подорожает парковка международного аэропорта Астаны

В международном аэропорту Астаны с 15 октября повысят цены на парковку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал NQzairport.

Рост цен объясняется "увеличением расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год".