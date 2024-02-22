Поднятие акцизов на сладкие напитки, объяснили в Минздраве

Поднятие акцизов на сахаросодержащие напитки связано с рекомендациями ВОЗ, сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz.

"Исследования показывают, что у нас растет заболеваемость ожирением, сахарным диабетом. При чем эта тенденция роста отмечается именно среди детей. Соответственно, избыточная масса тела — это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что 0,5 мл кока-колы содержится, если я не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Ребенок выпил колы и получил десятикратную потребность. Также все мы знаем, что сахар мы получаем практически со всеми продуктами. Эту норму Минздрав сам не придумал, мы говорим о том, что это рекомендации ВОЗ, во многих странах внедрены эти акцизы", - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.

Она подчеркнула, что налоги на сахаросодержащие напитки одна из мер, которая позволяет уменьшить их потребление. Помимо этого будет введена маркировка, обязательная информационно-разъяснительная работа, а также работа с родителями,

"У детей, как правило, пищевые привычки формируются до пяти лет. Это пример самих родителей, правила питания внутри семьи и за ее пределами", - сказала Айжан Есмагамбетова.