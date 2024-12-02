Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве ответил, прогнозирует ли правительство повышение курса доллара до 600 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что правительство заложило в базовый сценарий 470 тенге за доллар в качестве среднегодового курса. Есть расчёты и на 500 тенге. Доллар по 600 тенге в правительстве не прогнозируют.

"Мы рассчитывали по базовому сценарию 470 за доллар. Есть расчеты на 500 тенге. Есть планы А, Б. Мы такой план (курс доллара по 600 тенге - Прим. автора) пока не прогнозируем. Наша задача - обеспечить в рамках реализуемых проектов и программ инвестиции в иностранной валюте. Эти инвестиции пройдут через наш валютный рынок, конвертируются и будут тратиться в Казахстане для реализации проектов. Мы так будем способствовать притоку валюты в страну", - сказал Байбазаров.

Он призвал казахстанцев не поддаваться ажиотажу.