Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики
Правительство заложило в базовый сценарий в качестве среднегодового курса 470 тенге за доллар.
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Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве ответил, прогнозирует ли правительство повышение курса доллара до 600 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что правительство заложило в базовый сценарий 470 тенге за доллар в качестве среднегодового курса. Есть расчёты и на 500 тенге. Доллар по 600 тенге в правительстве не прогнозируют.
"Мы рассчитывали по базовому сценарию 470 за доллар. Есть расчеты на 500 тенге. Есть планы А, Б. Мы такой план (курс доллара по 600 тенге - Прим. автора) пока не прогнозируем. Наша задача - обеспечить в рамках реализуемых проектов и программ инвестиции в иностранной валюте. Эти инвестиции пройдут через наш валютный рынок, конвертируются и будут тратиться в Казахстане для реализации проектов. Мы так будем способствовать притоку валюты в страну", - сказал Байбазаров.
Он призвал казахстанцев не поддаваться ажиотажу.
"Мы такой случай уже проходили в 2022 году, когда люди почти по 600 тенге доллар покупали на вторичном рынке и в итоге оказались в негативном финансовом балансе. У правительства есть инструменты, и мы будем принимать все меры, чтобы сглаживать негативные последствия для экономики в целом и социально защитить граждан. Среднегодовой курс заложили 470 тенге за доллар, и пока не собираемся пересматривать его. Будем смотреть на динамику валютного курса. Думаю, в первом квартале станет более-менее понятно, в каком направлении двигаться", - сообщил Байбазаров.
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