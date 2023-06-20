Подлодка с туристами и миллиардером пропала в США на экскурсии к "Титанику"

Фото: Oceangate

В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". На борту пропавшего батискафа американской компании OceanGate Expeditions находился 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владелец компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Ранее в компании Action Aviation также заявляли, что бизнесмен "в настоящий момент совершает погружение" в рамках экспедиции к "Титанику". Хардинг участвовал в рекордных кругосветных перелётах, в 2021 году вместе с Виктором Весково совершал погружение в самую глубокую точку Марианской впадины. А летом прошлого года Хардинг летал в космос на борту New Shepard в рамках миссии Blue Origin NS-21.

По информации СМИ, на борту пропавшей субмарины в момент её исчезновения также находились французский пилот батискафа Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Сообщается, стоимость подводного тура к "Титанику" составляла 250 тысяч долларов.

Американские власти объявили о старте поисково-спасательной операции. Пропавшая субмарина небольшая, она рассчитана на пять человек и может провести под водой максимум 96 часов. Сейчас запаса кислорода на борту батискафа осталось меньше чем на 60 часов.

В понедельник стало известно о том, что потеряна связь с подводным аппаратом, доставлявшим туристов к месту крушения круизного лайнера "Титаник". Сколько именно человек находилось на борту пропавшего батискафа, не сообщалось. Ведется поисковая операция. Батискаф должен отправлять сигнал об исправности всех своих систем каждые 15 минут.

Напомним, лайнер "Титаник" отправился в свой первый и последний рейс 10 апреля 1912 года из английского Саутгемптона в Нью-Йорк. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики, примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. Через 2 часа 40 минут пароход затонул. Погибли более 1500 человек.