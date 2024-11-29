Подкупить сотрудника СИЗО пытались в Павлодаре
Друг арестованного теперь тоже задержан.
Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
118Фото: polisia.kz
В Павлодарской области сотрудники следственного изолятора пресекли попытку передачи взятки в размере восьми тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел в учреждении №63. Знакомый одного из следственно-арестованных предложил сотруднику учреждения деньги за то, чтобы он позволил пронести пакет с пивом.
Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.
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