  • 29 Ноября, 21:16
  • BAIGENEWS

Подкупить сотрудника СИЗО пытались в Павлодаре

Друг арестованного теперь тоже задержан.

Сегодня, 20:20
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: polisia.kz

В Павлодарской области сотрудники следственного изолятора пресекли попытку передачи взятки в размере восьми тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в учреждении №63. Знакомый одного из следственно-арестованных предложил сотруднику учреждения деньги за то, чтобы он позволил пронести пакет с пивом.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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