Подкупить сотрудника СИЗО пытались в Павлодаре

В Павлодарской области сотрудники следственного изолятора пресекли попытку передачи взятки в размере восьми тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в учреждении №63. Знакомый одного из следственно-арестованных предложил сотруднику учреждения деньги за то, чтобы он позволил пронести пакет с пивом.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.