Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность подключения интернета в самолетах, а также разработать правительству поправки в законодательство, регулирующее полеты аэротакси, передает BaigeNews.kz.

"Министерство рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность внедрения интернета на борту. Создать всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий", - сказал Мун на брифинге в правительстве.

По его словам, в Европе уже разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры.