  • 19 Февраля, 13:50
  • BAIGENEWS

Подключить интернет в самолетах рекомендовали казахстанским авиакомпаниям

В Европе уже разрабатываются полностью автоматические самолеты.

Сегодня, 12:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
97
Фото: BaigeNews.kz

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность подключения интернета в самолетах, а также разработать правительству поправки в законодательство, регулирующее полеты аэротакси, передает BaigeNews.kz. 

"Министерство рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность внедрения интернета на борту. Создать всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий", - сказал Мун на брифинге в правительстве.

По его словам, в Европе уже разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры.

Самое читаемое

Наверх