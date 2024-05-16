  • 16 Мая, 12:12
  • BAIGENEWS

Подключение интернета с помощью eGov запустили в Казахстане

Сегодня, 11:51
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Подключение интернета с помощью eGov запустили в Казахстане Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51
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У казахстанцев теперь есть возможность подключить домашний интернет с помощью мобильного приложения eGov Mobile, передаёт BaigeNews  со ссылкой на пресс-службу Минцифры нашей страны.

Этот инновационный сервис разработан совместно с АО "Национальные информационные технологии" и позволяет гражданам легко подать заявку на подключение интернета через мобильные приложения eGov Mobile. Процесс подачи заявки автоматически направляется операторам, а также включает проверку наличия необходимой сетевой инфраструктуры.

"В данный момент к сервису подключен оператор связи АО "Казахтелеком", и вскоре к нему присоединятся и другие операторы, чтобы обеспечить максимально широкий выбор тарифов для граждан", - говорится в сообщении.

После подачи заявки придет SMS с номером заявки и ссылкой для отслеживания статуса.

Если в доме нет оптических линий, специалисты оператора свяжутся с вами в течение часа, чтобы предложить альтернативные варианты подключения.

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