Подготовлен проект приказа о нормах труда финансовых работников Вооружённых сил РК, передаёт BaigeNews.kz.

Текст документа опубликован на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" и будет доступен до 10 августа.

Проект разработан в соответствии с распоряжением премьер-министра РК №68-р от 17.05.2024 года в целях приведения в соответствие некоторых норм, используемых в приказе, с действующим законодательством Республики Казахстан и исключения противоречий.