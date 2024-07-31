Подготовлен проект приказа о нормах труда финансовых работников Вооружённых сил РК
Сегодня, 20:05
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Сегодня, 20:05Сегодня, 20:05
63Фото: Qazcontent
Подготовлен проект приказа о нормах труда финансовых работников Вооружённых сил РК, передаёт BaigeNews.kz.
Текст документа опубликован на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" и будет доступен до 10 августа.
Проект разработан в соответствии с распоряжением премьер-министра РК №68-р от 17.05.2024 года в целях приведения в соответствие некоторых норм, используемых в приказе, с действующим законодательством Республики Казахстан и исключения противоречий.
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