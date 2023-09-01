Подготовка к зиме в Казахстане идет по плану - Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев проинформировал о ходе подготовки к отопительному сезону, однако не стал гарантировать его безаварийное прохождение, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил министр энергетики, правительство на особом контроле держит вопросы подготовки к зиме. Госэнергонадзор, местные исполнительные органы власти, сотрудники министерства энергетики постоянно посещают объекты энергетики. На сегодняшний момент подготовка к зиме идет по плану. Проблемные объекты в той или иной мере будут готовы к зиме.

"Главное для нас, чтобы к началу отопительного сезоны тепло поступило в квартиры граждан, коммунальный сектор. Поэтому не только энергообъекты, но и соответствующие, центральные и распределительные ремонтируются. У нас есть достаточно конкретный план. В целом нормально идет в соответствии с графиком", - сказал министр.

При этом на вопрос журналистов: "Можете ли вы гарантировать, что у нас не будет аварий?" министр дал следующий ответ:

"Что касается подготовки к зиме, то ремонт идет в соответствии с графиком, функцией министерств, местных органов является осуществление контроля, чтобы ремонт был завершен в срок, чтобы турбины, котлы, вспомогательное оборудование были готовы к несению нагрузки в отопительный сезон", - сказал министр.

Министерству принципиально важно чтобы объекты были готовы. Данная работа полностью скоординирована с местными исполнительными органами, руководством энергообъектов.

Журналисты снова задали министру конкретный вопрос: "Вы можете гарантировать, что зима пройдет в штатном режиме?".