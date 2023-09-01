Подготовка к зиме в Казахстане идет по плану - Минэнерго
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев проинформировал о ходе подготовки к отопительному сезону, однако не стал гарантировать его безаварийное прохождение, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил министр энергетики, правительство на особом контроле держит вопросы подготовки к зиме. Госэнергонадзор, местные исполнительные органы власти, сотрудники министерства энергетики постоянно посещают объекты энергетики. На сегодняшний момент подготовка к зиме идет по плану. Проблемные объекты в той или иной мере будут готовы к зиме.
"Главное для нас, чтобы к началу отопительного сезоны тепло поступило в квартиры граждан, коммунальный сектор. Поэтому не только энергообъекты, но и соответствующие, центральные и распределительные ремонтируются. У нас есть достаточно конкретный план. В целом нормально идет в соответствии с графиком", - сказал министр.
При этом на вопрос журналистов: "Можете ли вы гарантировать, что у нас не будет аварий?" министр дал следующий ответ:
"Что касается подготовки к зиме, то ремонт идет в соответствии с графиком, функцией министерств, местных органов является осуществление контроля, чтобы ремонт был завершен в срок, чтобы турбины, котлы, вспомогательное оборудование были готовы к несению нагрузки в отопительный сезон", - сказал министр.
Министерству принципиально важно чтобы объекты были готовы. Данная работа полностью скоординирована с местными исполнительными органами, руководством энергообъектов.
Журналисты снова задали министру конкретный вопрос: "Вы можете гарантировать, что зима пройдет в штатном режиме?".
"Задача министерства – контроль за подготовкой объектов к отопительному сезону. Вы знаете, что объекты в достаточно тяжелом состоянии в плане износа, в плане того, что достаточно долго туда не вкладывались средства, связанные с тарифом. Комплексная работа не только по подготовке данных объектов, но и в том числе по повышению зарплат сотрудникам, привлечению квалифицированных кадров. На порядка 80% энергетических объектов не укомплектован персонал, идет переток кадров в другие отрасли. Большая работа была проведена в том числе по повышению зарплат энергетиков", - ответил Саткалиев.
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