Подготовка к паводку: в сжатые сроки принять исчерпывающие меры — Бектенов дал поручения акимам

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу подготовки к паводковому периоду 2025 года с участием профильных министров и акимов регионов. Ключевая задача – обеспечение готовности к паводкам и снижение рисков для населения и инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Реализуются подготовительные меры по предупреждению вероятной паводковой ситуации на традиционно опасных участках. Заслушаны акимы Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей, министры экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, транспорта, а также вице-министр водных ресурсов и ирригации.

Согласно гидрологическим прогнозам, зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. В целях улучшения прогнозирования паводкового периода 2025 года РГП "Казгидромет" организованы и открыты 31 уровенный гидрологический пост на участках рек, подверженных подтоплениям. На сегодня функционируют 377 гидропостов, 25 снегомерных маршрутов и 347 метеорологических станций. В 9 областях созданы специализированные организации по содержанию и обслуживанию гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности. Продолжаются работы по адаптации численных моделей "HBV" и "SWIM" для рек, что позволит в предстоящий паводковый период предоставлять гидрологический прогноз с указанием ожидаемого наивысшего уровня воды с возможностью определения зон затопления.

Проведена работа по механизированной очистке 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Определены 51 участок рек и 1 озеро в 10 областях, где необходимо в первоочередном порядке провести санацию русел рек. На приоритетных участках рек в центральном, северном и западном регионах проводятся топографическая съемка и батиметрия пойм и русел. После завершения работ данные будут направлены в МЦРИАП для загрузки в систему моделирования паводков FLOOD. GHARYSH. KZ.

Местными исполнительными органами построено и укреплено 1 110 км защитных дамб, из которых 275 км подготовлены к паводковому сезону 2025 года. С учетом опыта текущего года и масштабов стихии мобилизованы более 63 тыс. человек. Также привлечено порядка 7 тыс. единиц техники.

При реконструкции и ремонте автодорог на паводкоопасных участках проводятся работы по повышению высоты насыпи земляного полотна, дополнительному устройству мостов и водопропускных труб, увеличению диаметров водопропускных труб и их количества. На объектах реконструкции построено 63 моста и устроено 324 водопропускные трубы. Ведутся работы по капитальному ремонту 6 аварийных мостов и устройству 420 водопропускных труб. Всего по республиканским дорогам определено 396 паводкоопасных участков, 68 мостов и 768 водопропускных труб, которые взяты на особый контроль.

Вместе с тем по результатам проверки МЧС хода реализации противопаводковых мероприятий в регионах руководителю Правительства доложено о неисполнении ряда предусмотренных инженерными планами работ.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Олжас Бектенов подверг критике темпы работы на местах и поручил усилить профилактические мероприятия по подготовке инфраструктуры и гидротехнических сооружений в тех регионах, где они ведутся не на должном уровне. Акимам Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай поручено обеспечить исполнение всех запланированных мер в месячный срок.

"Акимы регионов должны в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по выполнению всех намеченных противопаводковых мероприятий. В первую очередь, обеспечить готовность водоотводных каналов, арыков и дренажных систем. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены от прихода большой воды", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства также поручил обеспечить защиту паводкоопасных населенных пунктов, подготовить достаточный запас продуктов питания, медикаментов. Такие же меры необходимо принять в тех местах, где транспортное сообщение может быть прервано. В зимний период поручено организовать своевременный вывоз снега, особенно из сельских населенных пунктов. Заблаговременно подготовить к паводковому сезону специальную и инженерную технику. Кроме того, важно предусмотреть в местных бюджетах средства на возможные ЧС и подготовить необходимые ресурсы.

Перед Министерством водных ресурсов поставлена задача по обеспечению контроля за объемами наполнения водохранилищ, при необходимости – принять меры по безопасному сбросу воды. Организовать с соседними государствами регулярный обмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках.

МЧС в рамках учения "Көктем-2025" поручено отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации, в том числе определить группировку сил и средств для оперативного реагирования. Премьер-министр отметил, что нужен четкий механизм доставки сил и средств в зоны ЧС, в том числе железнодорожным и авиатранспортом. Также поручено подготовить запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения, определить пункты приема эвакуируемого населения и заблаговременно оповестить жителей об обозначенных местах, предусмотреть безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных.

Отдельно руководитель Правительства остановился на вопросе реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе возмещении ущерба. МЧС совместно с заинтересованным государственными органами – проработать механизмы решения существующих проблем в этом направлении.

Особое внимание также уделено вопросу своевременного информирования населения о правилах поведения при угрозе и подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон. Даны соответствующие поручения Министерству культуры и информации.