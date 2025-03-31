Для подготовки к паводковому периоду в Северо-Казахстанской области завершены важные ремонтные работы и противопаводковые мероприятия на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах, сообщили на брифинге в "Казводхозе", передаёт BaigeNews.kz. Директор филиала Шугаип Ибатуллин отметил, что основное внимание было уделено укреплению берегов и устройству откосов на этих стратегически важных объектах.

Важной частью работы стало углубление дна вблизи Сергеевской плотины, где было извлечено почти 940 кубометров грунта. Также специалисты восстановили естественное русло реки Есиль, что значительно улучшило стабильность гидротехнических сооружений.

Для эффективного контроля и оперативного реагирования с 19 марта на гидроузлах организовано круглосуточное дежурство. Специалисты отслеживают уровень воды и сбросы, передавая данные заинтересованным органам, включая коллег из Тюменской области России. В этом году в Сергеевское водохранилище поступило 338,7 млн кубометров воды, из которых было сброшено 222,9 млн, в то время как в Петропавловское водохранилище поступило 45,2 млн кубометров, и сброшено 46,1 млн кубометров.

Эти меры играют ключевую роль в предотвращении подтоплений и обеспечении безопасности регионов, находящихся в зоне потенциального паводка.

Ранее мы сообющали, что полиция обеспечивает безопасность в зоне перелива талых вод в СКО. В регионах Казахстана продолжается сброс воды из водохранилищ.