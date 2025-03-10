Подготовка к паводкам в Казахстане: военные укрепляют дамбы в СКО
В сёлах Бесколь и Тепличное работают 50 военнослужащих и четыре единицы техники.
Сегодня, 21:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:53Сегодня, 21:53
127Фото: МЧС РК
Противопаводковые мероприятия поолным ходом идут в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В сёлах Бесколь и Тепличное Кызылжарского района военнослужащие части 52859 МЧС продолжают укреплять защитные дамбы.
"Задействовано 50 военнослужащих и четыре единицы техники. В рамках работ проведена заготовка и укладка 1900 штук мешкотары, уложеео 180 погонных метров полипропиленовых пологов", — говорится в сообщении.
Все мероприятия направлены на защиту населённых пунктов от возможного подтопления поводковыми водами реки Есиль, пояснили в ведомстве.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое
- Что происходит с LRT в Астане и когда возобновится строительство
- Автоледи погибла в жутком ДТП на трассе Павлодар – Семей
- Актриса из Казахстана впервые удостоена престижной премии "Фигаро"
- В МВД рассказали новые подробности расследования дела о захвате заложницы в аэропорту Алматы
- Отказал двигатель: казахстанцы поблагодарили пилотов за профессиональное приземление