Противопаводковые мероприятия поолным ходом идут в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В сёлах Бесколь и Тепличное Кызылжарского района военнослужащие части 52859 МЧС продолжают укреплять защитные дамбы.

"Задействовано 50 военнослужащих и четыре единицы техники. В рамках работ проведена заготовка и укладка 1900 штук мешкотары, уложеео 180 погонных метров полипропиленовых пологов", — говорится в сообщении.

Все мероприятия направлены на защиту населённых пунктов от возможного подтопления поводковыми водами реки Есиль, пояснили в ведомстве.