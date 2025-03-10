  • 10 Марта, 22:37
  • BAIGENEWS

Подготовка к паводкам в Казахстане: военные укрепляют дамбы в СКО

В сёлах Бесколь и Тепличное работают 50 военнослужащих и четыре единицы техники.

Сегодня, 21:53
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:53
Сегодня, 21:53
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Фото: МЧС РК

Противопаводковые мероприятия поолным ходом идут в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В сёлах Бесколь и Тепличное Кызылжарского района военнослужащие части 52859 МЧС продолжают укреплять защитные дамбы.

"Задействовано 50 военнослужащих и четыре единицы техники. В рамках работ проведена заготовка и укладка 1900 штук мешкотары, уложеео 180 погонных метров полипропиленовых пологов", — говорится в сообщении. 

Все мероприятия направлены на защиту населённых пунктов от возможного подтопления поводковыми водами реки Есиль, пояснили в ведомстве.

Видео: МЧС РК

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