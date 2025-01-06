Министерство водных ресурсов и ирригации РК проводит подготовку к паводковому периоду. На сегодня в водохранилищах освобождают необходимые ёмкости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства.

По данным ведомства, объём воды в Астанинском водохранилище снижен до 83%: с 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года из него было сброшено почти 5,1 млн м3 воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объём воды в водохранилище до 300 млн м3, или до 73%.

"В Актюбинском водохранилище остается около 51 млн м3 воды. К 1 апреля планируется сократить этот объем до 47,3 млн м3. Объем воды в Битикском водохранилище Западно-Казахстанской области снижен до 34,4 млн м3. На сегодня из водохранилища сбрасывается 8,3 м3 воды в секунду. Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области наполнено на 79%. К 1 апреля Министерство намерено сократить объем воды в нем еще на 8%. В Ынтымакском водохранилище Карагандинской области собрано 69 млн м3 воды. Для приема паводковых вод весной планируется освободить водохранилище до 39%", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Объем воды в Кенгирском водохранилище в области Ұлытау снизился до 86%. До весны планируется освободить еще около 11%. В Верхне-Тобольском водохранилище Костанайской области собрано 585,4 млн м3 воды. Согласно режиму работы водохранилища, до 1 апреля ожидается снижение объёма воды до 499,4 млн м3, или до 61%.

"Весной очень важно не только собирать паводковые воды в резервуарах, но и направлять их в озерные системы, естественные пастбища и луга. Поэтому необходимо заранее спланировать работу по грамотному распределению воды. В этом году были полностью удовлетворены запросы аграриев и других водопользователей. В прошедший поливной период крестьянским хозяйствам страны было подано около 11 млрд м3 воды. Кроме того, проделана большая работа по сохранению и восстановлению больших и малых водоемов", — отметил Нуржигитов.

Напомним, более 36 тысяч пострадавших от паводков семей получили единовременную соцпомощь в размере 100 МРП.