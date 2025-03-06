14 марта в Казахстане стартует общенациональная декада Наурызнама. В этом году она приобретёт более глубокий смысл, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждён новый формат празднования Наурыз мейрамы – декада Наурызнама, а также новый логотип праздника.

Три тюльпана в едином логотипе "Наурыз" символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана.

"Исторически, Наурызнама – это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днём. Если Наурыз является международным праздником, который отмечают в Центральной Азии, Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, то Наурызнама – это исконно народный праздник Великой степи, длившийся не менее 8 дней. Об этом писали великий Абай, известный этнограф-ученый Машхур Жусип Копейулы", - отметили в Минкультуры.

Таким образом, Наурызнама – это не искусственная новация, а развитие традиционного уклада, в котором праздники всегда были многогранными и многодневными. В 2024 году по всей стране в рамках декады было организовано более 800 мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера, благотворительные акции, культурно-спортивные события и многое другое.

Этот уникальный праздник объединяет людей разных возрастов и социальных групп, создавая атмосферу единства, взаимопонимания и уважения к национальным традициям.

Формат, при котором каждый день декады Наурызнама посвящён отдельному аспекту жизни общества, позволяет наполнить его глубоким смыслом, подчёркивая, что обновление должно затрагивать все сферы – от личных взаимоотношений до общественных ценностей.

Тематические дни "Көрісу – Амал мерекесі" (день приветствий, тёплых встреч и добрых пожеланий), "Қайырымдылық" (день благотворительности), "Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр" (день культуры и национальных традиций), "Шаңырақ" (день семьи), "Ұлттық киім" (день национальной одежды), "Жаңару" (день обновления), "Ұлттық спорт" (день национальных видов спорта), "Ынтымақ" (день единства и солидарности), "Жыл басы" (Новый год) и "Тазару" (день очищения) отражают важнейшие аспекты казахстанской культуры и ценностей.

"Кроме того, Наурызнама – это не только важный внутренний фактор укрепления единства, но и значимый элемент внешнего позиционирования Казахстана. Обладая богатой историей и наполненный символикой обновления и единства, Наурызнама также способна стать ключевым туристическим брендом страны по аналогии с карнавалами в Рио-де-Жанейро, цветением сакуры в Японии, праздником Холи в Индии, Октоберфестом в Германии, фестивалями Сан-Фермин в Испании или Томатину. Формат десятидневной декады позволяет создать фестивальный цикл, где каждый день предлагает туристам новые впечатления, вовлекая их в традиции, гастрономию, этнические игры, национальную музыку, ремесла и современное искусство", - считают в Минкультуры.

В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тысячи мероприятий, направленных на популяризацию традиций, культуры и истории народа. В регионах пройдут различные мероприятия, включая флешмоб "Қамажай" в Астане, проект "Наурыз-Арбат" в Акмолинской области с участием представителей креативных индустрий и мастеров прикладного искусства, шествие "Кимешектер шеруі" в Кокшетау, в котором ожидается участие свыше тысячи женщин, парад национальных костюмов "Ұлттық киім – ұлт бейнесі" в Актобе и многие другие.