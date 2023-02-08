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скриншот с видео Сегодня, 02:09
113
Сегодня, 02:09
113
Фото: скриншот с видео

Подъезд дома обрушился в российском городе, есть жертвы

В городе Ефремов Тульской области РФ в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. В результате обрушился подъезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал 112.

Погибли пятеро человек, трое пострадали.

Троих малышей удалось эвакуировать местным жителям. Один из них, трёхлетний Дима, госпитализирован с сотрясением мозга. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

В подъезде проживал 51 человек, среди них девять детей. Предварительно, эпицентр взрыва находился на четвёртом этаже.

Возбуждено уголовное дело. 

Видео: tula.sledcom.ru
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#взрыв #дом #газ
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:09
113
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