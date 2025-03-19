Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов считает, что поддержка Президентом института омбудсменов подняла защиту населения, передает BaigeNews.kz. Об этом он заявил на пленарном заседании палаты.

"Время показало, что прямая поддержка Президентом института омбудсменов подняла на качественно новый уровень правовую защиту населения. Провозглашенная Президентом диктатура закона и порядка как неотъемлемая часть справедливого государства формирует здоровую атмосферу в обществе. Идеология закона и порядка прочно закрепляется в сознании людей и становится образом жизни казахстанцев", - сказал Кошанов.

Спикер Мажилиса считает, что нет ни одной чувствительной сферы в обществе, которая бы не имела яркого представителя в депутатском корпусе. Совместным трудом депутаты добиваются решения многих социально значимых вопросов, поднимаемых Главой государства.

По его словам, повышены заработные платы учителям, врачам, выросли стипендии студентов. А также законодательно обеспечены выплаты талантливым детям, участникам международных олимпиад и научных конкурсов.

"Впервые в истории страны общие расходы на здравоохранение достигли четыре процента от ВВП. Идет стимулирование врачей ехать работать в село. Медики, получают подъемные пособия в размере девяти миллионов тенге. Большим достижением является включение онкоскринингов в объём бесплатной медицинской помощи, который охватывает три с половиной миллиона человек. И этот список можно продолжать. Наряду с обновленным Парламентом стоят и другие важные государственные институты. Новым словом в правосудии и защите прав граждан стало создание Конституционного суда", - сказал Кошанов.

По его мнению, это важный шаг к укреплению правового государства и обеспечению справедливости. Основным субъектом обращения в Конституционный суд стали простые люди, которые уже подАли более девяти тысяч обращений. Конституционный суд выступает не только арбитром в правовых спорах, но и является важным элементом демократического контроля и защиты реформ Главы государства, считает Кошанов.

Он заключил, что от имени Главы государства на защиту прав и интересов граждан встали уполномоченные по защите лиц с инвалидностью и предпринимателей.