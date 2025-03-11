В Казахстане активно поддерживают молодых ученых, создавая для них благоприятные условия для работы и развития. На фоне стратегического приоритета развития науки, озвученного Главой государства, реализуется ряд программ, направленных на поддержку талантливой молодежи, работающей в научной сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Так, с 2024 года государственная программа поддержки молодых ученых включает в себя стажировки за рубежом, предоставление жилья и гранты на научные исследования.

Президент Республики Казахстан отметил, что "развитие науки — стратегически важный приоритет для нашей страны", и что необходимо создать условия для привлечения молодежи в науку.

Одним из шагов к этому стало увеличение государственного финансирования научных исследований. На 2025-2027 годы оно составит 531,1 млрд тенге. Также был принят ряд законов, направленных на упрощение процедур закупок и развитие научной инфраструктуры.

Для повышения статуса научных работников оклады сотрудников научных организаций были увеличены на 18%, а доплаты за наличие научных званий выросли до 50-кратного МРП.

Поддержка молодежи в науке коснулась и социальной сферы. В 2024 году 315 молодых ученых получили квартиры — 290 из них приобрели жилье через специальную ипотечную программу, а 25 — на безвозмездной основе. В 2025 году еще 36 молодых ученых получили квартиры на тех же условиях.

Важным этапом является также программа стажировок, в рамках которой ежегодно предоставляются возможности для 500 ученых пройти обучение и обмен опытом в ведущих научных центрах мира. С момента запуска программы уже присуждены 1475 стажировок.

Для стимулирования научных исследований в стране увеличено количество грантов на подготовку докторов. В 2024 году выделено 2919 грантов, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Кроме того, увеличено число премий для лучших научных сотрудников, что еще раз подчеркивает важность стимулирования вклада в науку.

Также, реализуется программа "Жас ғалым". С 2021 по 2024 годы было проведено 16 конкурсов на грантовое финансирование, в результате которых реализовано более 2 тыс научных проектов.

Ежегодно за вклад в науку и стимулирование ученых присуждаются 50 премий "Лучший научный сотрудник" в размере 2000 МРП.

Казахстан активно развивает партнерства между научными учреждениями и крупными предприятиями, что помогает внедрять научные разработки в реальную экономику. Успешные примеры таких взаимодействий включают создание новых технологий и инновационных решений в металлургии, медицине и искусственном интеллекте.

Эти усилия, направленные на поддержку молодых ученых, открывают новые горизонты для развития науки и технологий в Казахстане, а также способствуют улучшению социально-экономической ситуации в стране.