Поддержка молодёжи в Алматы: как город снизил долю NEET с 8,3% до 6,4%
Для пропаганды здорового образа жизни в Алматы открыты три спортивно-оздоровительных комплекса.
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
140Фото: акимат Алматы
Поддержке и развитию молодёжи в Алматы будет уделено особое внимание. Об этом на выездном брифинге в СЦК в Алматы сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.
В 2024 году в городе открыли 11 комьюнити-центров и 4 центра наркоSTOP, модернизировали 33 досуговых центра. С начала года в мегаполисе создано свыше 8 тысяч (8 273) койко-мест в студенческих общежитиях, а также выдана 3 321 квартира по программе "Алматы жастары".
В целях пропаганды здорового образа жизни в Алматы открыты 3 спортивно-оздоровительных комплекса, построено 50 объектов улично-спортивной инфраструктуры.
Благодаря данным мерам доля молодых людей категории NEET снижена с 8,3% до 6,4%.
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