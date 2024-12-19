Поддержке и развитию молодёжи в Алматы будет уделено особое внимание. Об этом на выездном брифинге в СЦК в Алматы сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году в городе открыли 11 комьюнити-центров и 4 центра наркоSTOP, модернизировали 33 досуговых центра. С начала года в мегаполисе создано свыше 8 тысяч (8 273) койко-мест в студенческих общежитиях, а также выдана 3 321 квартира по программе "Алматы жастары".

В целях пропаганды здорового образа жизни в Алматы открыты 3 спортивно-оздоровительных комплекса, построено 50 объектов улично-спортивной инфраструктуры.

Благодаря данным мерам доля молодых людей категории NEET снижена с 8,3% до 6,4%.