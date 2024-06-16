Поддержка молодых врачей: в Караганде медикам выдали служебные квартиры

Более 200 молодых врачей в Карагандинской области в этом году получат заветное жилье. Такую задачу перед собой поставили руководители региона и Управления здравоохранения. В канун профессионального праздника около 100 медикам вручили ключи от служебной квартиры. Корреспонденту BaigeNews.kz рассказали о своих эмоциях представители благородной профессии.

Ключи от служебных квартир в канун Дня медицинских работников получили молодые врачи Караганды. 94 квартир были специально отремонтированы для этих целей в здании бывшей детской больницы. Из них 47 квартир двухкомнатные и столько же однокомнатных.

Счастливых обладателей служебных квартир этой радостной новостью приехала поздравить министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Главный врач страны пожелала молодым специалистам большой радости в их новом жилье.

А радость действительна для всех обладателей ключей была огромной. 29-летний врач анестезиолог-реаниматолог Бауыржан Әділ все еще под впечатлением. До этого дня он с супругой и двумя детьми жил с родителями.

"Эмоции только положительные, мы с семьей очень обрадовались, когда узнали новость что нам дадут служебную квартиру! До конца не были уверены пока нам вчера не вручили при министре здравоохранения РК и акиме области ключи. У меня двое детей. Жена, кстати, тоже является врачом-терапевтом областной клинической больницы, в этом году заканчивает резидентуру по специальности ревматология. До этого жили с родителями, мечтали о своей квартире и потихоньку сами копили на жилье. Вчера посмотрели новую квартиру, планировку. Примерно подумали какая мебель где будет стоять, с женой визуально обустраиваем квартиру, обсуждаем", - делится радостью Бауыржан.

Как отмечают счастливые обладатели ключей служебных квартир, для них является огромной поддержкой от государства. Так как самой главной проблемой молодых специалистов является приобретение жилья, теперь же с решением этого вопроса, они могут спокойно отдавать себя работе.

"Для молодых врачей эта очень большая помощь, так как мы 10-11 лет учились, чтобы стать специалистами. И для начинающих врачей исходная заработная плата не совсем большая. Без помощи родственников или какого-то иного заработка сложно копить на собственное жилье. Приходится подрабатывать, искать разные варианты. Так как жена учится, мне приходится после суточной смены бежать домой, чтобы она успевала на учебу, а я смотрел за детьми. Поэтому совмещать работу где-нибудь и подрабатывать я не мог. В этом нам очень помогают родители. А с такой поддержкой от государства можно сконцентрироваться полностью на медицине", - говорит Бауыржан Әділ.

Еще одним счастливым обладателем заветных ключей стала психиатр-нарколог Жанерке Хасенова. Она год назад закончила Карагандинский медицинский университет, и сейчас работает в Областном центре психического здоровья.

Когда в отделе кадров ей сообщили, что ее включили в список претендентов на получение служебного жилья, она сильно обрадовалась, но не так сильно надеялась. Поэтому радость от получения ключей двухкомнатной ее переполняет до сих пор.

"Хочу выразить огромную благодарность акимату, государству за то, что они предоставляют нам, молодым врачам такую помощь. Потому что для молодых специалистов очень сложно приобрести свое жилье. И когда мы видим такую поддержку, очень сильно радуемся. Я вчера, когда увидела свою квартиру, сразу мысленно перед глазами стала составлять картину как я буду обустраивать свое гнездышко", - говорит Жанерке Хасенова.

Для капитального ремонта местным акиматом было выделено более 900 млн тенге. В здании 1963 года постройки до этого располагалась областная детская клиническая больница, которая в июне прошлого года переехала в новое здание. После этого старое помещение было решено реконструировать. Квартиры медикам выдаются с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. В целом до конца года аким Карагандинской области пообещал выдать 220 квартир молодым врачам.