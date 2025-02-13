Главная задача партии "AMANAT" заключается в постоянной работе над решением актуальных проблем граждан и повышением качества их жизни. В этом залог доверия людей к партии. Об этом заявил спикер мажилиса, председатель партии Ерлан Кошанов в ходе организационного совещания, передаёт BaigeNews.kz.

Партийцы подвели итоги работы за прошлый год, а также обозначили ряд приоритетных задач. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи с подключением региональных филиалов партии.

В ходе совещания председатель партии "AMANAT" обратил внимание на то, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно давал высокую оценку партийным проектам и на недавнем расширенном заседании Правительства еще раз отдельно упомянул положительный опыт партии по организации проекта "Школа акимов". Это показатель высокой эффективности работы партии и накладывает на каждого партийца особую ответственность, отметил Ерлан Кошанов.

"Масштабные реформы Главы государства успешно продолжаются. Решаются застарелые вопросы в экономике, ЖКХ и во многих других сферах. Вскрываются немало острых проблем, волнующих граждан. Это рост тарифов, подорожание продуктов, рост цен на топливо, НДС. В таких условиях партия, как системообразующая политическая сила, своими проектами и принимаемыми законами должна вносить свой вклад в решение вопросов, поднимаемых гражданами. Партии следует предложить такую повестку, которая найдет отклик в душе каждого. Это залог поддержки партии широкими кругами населения", – сказал он.

Ерлан Кошанов предметно остановился на приоритетных направлениях, стоящих перед партией в этом году. В их числе – продолжение реализации партийных проектов "Ауыл аманаты", "Школа акимов" и других, усиление работы с молодежью, особенно с сельской и безработной, оказание гражданам адресной помощи, юридической поддержки.

В частности, уже на протяжении 2,5 лет партийцы занимаются вопросами восстановления справедливости по земельной проблематике через комиссию "Жер аманаты". Долгое время данная повестка будоражила общество и только после подключения партии к этой работе дискуссии в данной сфере перешли в конструктивное русло. В госсобственность возвращено 12 млн гектаров земли, 5 млн из которых уже распределены среди граждан. По инициативе партии принят новый законопроект "О пастбищах", который системно решает многие имеющиеся вопросы – введено понятие общественных пастбищ, регламентированы работы и выделение госфинансирования по их культивированию, распределению на конкурсной основе и другие нормы.

За два года работы проекта по повышению финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам" обучение прошли 850 тысяч человек по всей стране. Были проведены парламентские слушания по снижению закредитованности населения, а членами фракции партии в Мажилисе были внесены поправки по этой же теме, которые защищают интересы простых людей, а не банков. В целом, благодаря проекту уровень проблемных кредитов снизился с 18% в 2020 году до 7% в 2024 году.

В свою очередь председатель Западно-Казахстанского филиала партии "AMANAT" Мурат Мукаев сообщил, что по проекту "Ауыл аманаты" более 1200 человек получили льготные кредиты, что позволило создать 1400 рабочих мест. Руководитель фракции партии в маслихате Северо-Казахстанской области Ирина Эктова отметила, что депутаты направили 805 запросов в госорганы, благодаря чему удалось профинансировать реконструкцию Булаевского водопровода, ремонт трассы "Жезказган-Петропавловск" и строительство 46 медобъектов.

Председатель Кызылординского филиала "Жастар Рухы" Асетхан Баймурза рассказал о конкурсе по популяризации IT-сферы, по итогам которого 4 победителя получили образовательные гранты. В регионе успешно действует проект "Ерікті – көмекке", где волонтеры помогают жителям через горячую линию 109.

А председатель первичной партийной организации "Орталық" из Туркестанской области Данияр Кубеев сообщил, что в рамках Года рабочих профессий организованы бесплатные мастер-классы по швейному делу для студентов и женщин.

Подводя итоги совещания, Председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что партийцы должны усилить работу по реализации всех инициатив Главы государства, предвыборных программ Президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" и партии "Вместе с народом!", а также партийных проектов.