В Астане состоялось заседание республиканского центра "Жомарт Жан" Ассамблеи народа Казахстана, на котором участники обсудили итоги работы организации за 2024 год и наметили планы на 2025 год. В этом году особое внимание будет уделено проектам, приуроченным к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, а также перспективам развития региональных центров. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Депутат Сената Парламента РК и руководитель республиканского центра "Жомарт Жан" Евгений Больгерт в своем выступлении подчеркнул, что основная цель центра заключается в развитии благотворительной и меценатской деятельности, социальной ответственности и оказании помощи нуждающимся слоям населения.

"Этот год является юбилейным для Ассамблеи народа Казахстана. Все наши основные мероприятия будут посвящены 30-летию АНК. Мы сосредоточим внимание на важных направлениях, обозначенных президентом Касым-Жомартом Токаевым", – отметил он.

Одним из ключевых аспектов работы в 2025 году будет поддержка года рабочих профессий. Больгерт подчеркнул, что необходимо повышать ценность труда и рабочих специальностей в обществе, чтобы молодежь увидела в этом ориентиры и примеры для подражания.

Также в планах – мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, направленные на поддержку ветеранов и воспитание патриотизма у молодого поколения.

Центр "Жомарт Жан" продолжит свою традиционную работу с благотворителями и меценатами.

В этом году Центр планирует принять активное участие в праздновании Наурыз Мейрамы.

"Для нас это тоже такая возможность выразить нашу поддержку новому формату, тому, как празднуется в течение 10 дней этот важный праздник", - сказал сенатор.

Кроме того, активная работа планируется по улучшению социальной инфраструктуры. В этом году акцент будет сделан на развитие спортивных площадок и создание центров притяжения для молодежи в регионах.

Одной из успешных инициатив центра является акция "Журектен журекке", направленная на помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Евгений Больгерт сообщил, что в прошлом году в ходе паводков было собрано более 1700 тонн товаров первой необходимости и привлечено свыше 800 миллионов тенге на благотворительные нужды. В целом активистами центра за прошлый год было собрано более 1,3 миллиарда тенге на различные социальные проекты и поддержку нуждающихся.

Вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов в свою очередь отметил, что в преддверии 30-летнего юбилея Ассамблеи народа Казахстана правительство Республики Казахстан утвердило обширный план мероприятий. В этот план включены более 150 крупных событий и около 5000 различных инициатив. Каждое из мероприятий направлено на укрепление межэтнического согласия и создание гармоничного общества.

Важными акцентами этого юбилейного года станут благодарственные мероприятия, 24-я сессия Ассамблеи, расширенные заседания Совета министров культуры, а также научно-практические конференции и форумы. Все эти акции объединят усилия граждан страны в общем стремлении к созданию мира и согласия.

"Нам важно опираться на план действий по реализации концепции развития ассамблеи. Это позволит эффективно координировать усилия в течение года", – отметил Кочетов, подчеркнув важность вовлечения каждой общественной структуры Ассамблеи и этнокультурных объединений в проведение мероприятий, посвященных юбилею.

Одной из ключевых инициатив станет акцент на молодежные и благотворительные проекты.

"Мы готовим несколько отличных проектов, специально нацеленных на молодежь и благотворительность. Как можно запускать такие начинания, если не в юбилейный год Ассамблеи?", – поделился планами вице-министр.

На международной арене Ассамблея также планирует представить свою деятельность в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Одним из интересных моментов станет гастрольный тур известного ансамбля танца "Бирлик".

"Мы уже обсуждали с коллегами интересные планы по программе и ожидаем яркие события", – добавил Кочетов. В рамках юбилея также будет выпущена медаль "Казахстан халқына Ассамблеясына 30 жыл" и антология Ассамблеи народа Казахстана.

Подготовка к юбилейным мероприятиям уже началась на каждом уровне. Совместно с секретариатом Ассамблеи осуществляется разработка бренда и визуальных решений для всех регионов.

"Мы ждем насыщенный и яркий год, наполненный значимыми событиями. 2025 год мы однозначно насытим событиями, связанными с демонстрацией модели мира и согласия. Это касается не только тематики нашего заседания, это будет проходить красной нитью во всех наших мероприятиях, коих в этом году достаточно много. Мероприятия будут направлены на укрепление стабильности, общественную реализацию социально значимых проектов, развитие благотворительности, движение ценностей и милосердия. Здесь особый упор мы хотели бы, конечно же, сделать на регионы страны. Потому что силы и созидание находятся именно у вас. Поэтому мы надеемся, что в этом году будет хорошая работа", – резюмировал Кочетов.

Таким образом, предстоящий юбилей обещает стать не только праздником, но и импульсом для дальнейшего развития межэтнического согласия и социальной ответственности в стране.