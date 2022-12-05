Поддельные удостоверения сотрудников полиции изготавливали в Актобе

В Актобе задержали продавца поддельных полицейских удостоверений. Теперь ищут тех, кто успел приобрести у него "корочки", передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением собственной безопасности областного департамента полиции пресечена преступная деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел. Местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора изготавливал поддельные документы и сбывал их гражданскому населению. При обыске в его квартире изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД", - сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан при после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска.

Стражи порядка принимают меры по изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый.