В Абайской области районная больница наказана за использование неповеренного медоборудования, передаёт BaigeNews.kz.

Серьёзные нарушения в сфере медицинских измерений выявили в ходе госконтроля.

Проверка показала, что учреждение использовало медицинское оборудование без обязательной поверки, что нарушает нормы законодательства в области здравоохранения и метрологии.

"Поверка медицинских приборов — ключевая процедура, гарантирующая точность диагностики и безопасность пациентов. Она обязательна для таких устройств, как термометры, тонометры, УЗИ-аппараты и другие средства измерений. Процедура подтверждает соответствие оборудования установленным метрологическим требованиям", - пояснили в Минторговли и интеграции РК.

Повторная проверка показала, что больница не устранила выявленные ранее нарушения. Более того, в качестве отчёта были представлены поддельные сертификаты поверки.

Решением суда учреждение привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК. Больнице выдано новое предписание на устранение нарушений. Кроме того, материалы по фактам фальсификации направлены в правоохранительные органы.