Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
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В Казахстане выявили более 10 поддельных сертификатов ЕНТ, которые абитуриенты пытались сдать в приёмные комиссии. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В этом году зафиксированы случаи предоставления поддельных сертификатов ЕНТ. Идёт приём документов на конкурс грантов, и уже зарегистрировано более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приёмные комиссии. Важно отметить, что подделка сертификата ЕНТ невозможна. Каждый документ содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечёт за собой уголовную ответственность по статье 385 УК РК", - сообщили в ведомстве.
В одном из продемонстрированных СМИ сертификатов не читается QR-код, а также все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере.
Информацию обо всех случаях подделок сертификатов передадут в правоохранительные органы.
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